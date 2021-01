Mbaye Leye en Club Brugge: Een verhaal van heel veel gemiste kansen

Mbaye Leye speelt zondagmiddag met Standard op bezoek bij Club Brugge. Voor hetzelfde geld zal de trainer van de Rouches nu als assistent bij blauwzwart.

Mbaye Leye heeft geregeld in zijn spelerscarrière geflirt met een deal richting Club Brugge. "Ik had wel drie keer kunnen gaan," zegt Leye aan Nord Eclair. "Met Luc Devroe, Vincent Mannaert en zelfs toen Michel Preud'homme er was als coach, maar elke keer gebeurde er iets."

Blauwzwart was een van de grote ploegen waarvoor hij ooit wilde spelen. “Er zijn nog twee andere Belgische ploegen waar ik graag voor had willen spelen. Brugge en Mechelen, die fantastische supporters hebben, maar dat is nooit gebeurd.”

In de zomer 2019 kon Leye ook assistent van Philippe Clement worden. Toch koos hij voor Standard. "Omdat het Michel Preud'homme was, met wie ik altijd de beste band had, en omdat het Standard was, een club die ik heel goed kende. Met Michel had ik carte blanche als een T2 die het werk doet van een toekomstige T1. Ik heb veel geleerd.”