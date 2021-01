Blessureproblemen bij Gent: "We zijn hem minstens zes weken kwijt"

Verrassing toen we de opstelling van AA Gent onder ogen kregen: op het officiële blad was er geen spoor van Roman Yaremchuk en Sulayman Marreh te bespeuren. Beiden blesseerden zich zaterdag nog.

Bij Yaremchuk was er al langer sprake van wat last aan de quadriceps en dus wou Gent geen risico nemen met hun topschutter. "Het gaat om een lichte blessure en ik denk dat hij maar een paar dagen rust nodig zal hebben", aldus Hein Vanhaezebrouck.

Marreh is een ander geval. De middenvelder zou wel eens lang aan de kant kunnen staan. "Hij heeft een serieuze scheur in de hamstrings opgelopen gisteren", zuchtte Hein. "Ik denk dat we hem minstens zes weken kwijt zullen zijn."