Defensieve zorgen voor Beerschot in aanloop naar derby tegen Antwerp

De paarse defensie stond ook tegen OHL als een huis. Voor de derde keer op rij incasseerde Beerschot geen tegendoelpunt. Volgende week wacht met stadsgenoot Antwerp een nieuwe beproeving en uitgerekend in de stadsderby zal Will Still moeten schuiven in zijn achterste linie.

Op slag van rust zat de wedstrijd van Joren Dom er al op zaterdagavond. Hij tastte naar de lies en stapte met een pijnlijke grimas van het terrein. Will Still kon de ernst van de blessure niet inschatten. De kans dat Joren Dom speelklaar geraakt voor de clash met zijn ex-club, lijkt hoe dan ook klein. De rechtsachter was overigens net terug fit na een spierblessure.

Wie er zeker niet bij zal zijn in de stadsderby, is Denys Prychynenko. De Duitser leek op weg naar de exit bij Beerschot, maar knokte zich onder Will Still weer in het team. Ook tegen OHL verdedigde hij messcherp op Thomas Henry. In de tweede helft ging Prychynenko echter te onbesuisd in op Vlietinck. Het leverde de centrale verdediger van Beerschot zijn vijfde gele kaart van het seizoen op.

Will Still maakte zich er alvast geen zorgen over. "We gaan een juiste oplossing zoeken. We hebben geen midweekmatch, dus tijd genoeg om oplossingen te vinden", klonk het zelfbewust.