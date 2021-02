Antwerp wil vandaag ook nog bij Oostende gaan shoppen: smaakmaker naar de Bosuil?

Antwerp gaat nog serieuze veranderingen ondergaan op de laatste transferdag. De club wil er ook nog een snelle aanvaller bij en is automatisch uitgekomen bij de smaakmaker van KV Oostende.

Fashion Sakala liep de voorbije weken in de kijker met 7 doelpunten in de laatste acht matchen. In totaal scoorde hij al 12 keer voor de kustploeg dit seizoen. De Zambiaan is eind dit seizoen einde contract en mag dus vrij onderhandelen met eender welke club.

Als Oostende hem nu niet laat gaan, krijgen ze aan het einde van het seizoen niets. Voor KVO, dat nog in de race is voor play-off 1, zou het alvast een grote aderlating zijn. Sakala - die de voorbije seizoenen toch wel moeilijk scoorde - heeft onder Alexander Blessin zijn torinstinct gevonden.