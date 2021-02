Beslissing is gevallen: Frutos verlaat Anderlecht voor DC United

Er moet niet meer over getwijfeld worden: Anderlecht verliest zijn assistent-trainer Nicolas Frutos. Die kon het aanbod van ex-ploegmaat Hernan Losada niet weigeren.

De gezinssituatie van Nicolas Frutos is ook wat ingewikkeld. Hij heeft twee kinderen met zijn huidige Belgische vriendin, maar ook twee tienerdochters uit zijn vorig huwelijk met zijn Argentijnse ex-vrouw. Ook dat zal meegespeeld hebben, want zijn twee dochters wonen in Argentinië en het is moeilijk om hen voor langere periodes te laten overkomen.

Maar ook zijn situatie bij Anderlecht speelde mee. Frutos heeft geen enkele garantie over zijn toekomst gekregen. Nochtans was de onderlinge verstandhouding met Vincent Kompany heel goed. Peter Verbeke noemde Frutos verleden week nog één van de enigen die Kompany echt kon uitdagen.

Frutos gaat nu de laatste details in België regelen en zal daarna met heel het gezin richting Washington vertrekken. Of Anderlecht een nieuwe assistent zal nemen, is nog niet geweten. Ook in Neerpede kwam het nieuws wat onverwacht.