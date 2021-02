Patrick Goots: "Hopelijk hebben we het voor de laatste keer over Lamkel Zé"

Didier Lamkel Zé is nog steeds een Antwerpspeler op dit moment. In Extra Time gaf Patrick Goots zijn ongezouten mening over het woelwater uit Kameroen.

Patrick Goots toonde in Extra Time beelden van de wereldgoal van Didier Lamkel Zé tegen Waasland-Beveren. "Hopelijk hebben we het vanavond voor het laatst over hem", opende Goots.

"Dit soort doelpunten zie je wel eens in Engeland. Het is een fenomenaal doelpunt, hij trapt hem los in de pin". Waarna Goots, die het tot voor kort altijd opnam voor Lamkel Zé, het toch ook even moest hebben over het gedrag van de aanvaller.

"Wat hij na dat doelpunt weer doet, dat is echt erg... Dat hij toch gewoon doet. Ik heb hem altijd verdedigd, maar wat hij met dat truitje van Anderlecht deed, was er gewoon over. Bij een groot deel van de fans is er echt iets gebroken. Ze hebben hem laten vallen."

"Blijkbaar is de mercato in sommige landen nog langer geopend. Ik denk dat Antwerp hem nu gewoon nog nodig heeft voor de derby van komende zondag", aldus Goots.