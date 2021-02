Silvio Proto verbreekt contract bij Lazio en geeft meteen nieuws over zijn blessure

Zondagavond verbrak Silvio Proto zijn contract bij Lazio. Dankzij een aanslepende blessure aan de hand werd er meteen gevreesd voor het einde van zijn carrière, maar de doelman stelt de mensen via Twitter gerust.

Zondagavond sijpelde het nieuws binnen: Silvio Proto maakte definitief een einde aan zijn avontuur in de Serie A, de doelman had in onderling overleg met het bestuur van Lazio besloten om zijn contract te verbreken.

Om iedereen gerust te stellen over zijn fysieke toestand, verklaarde de voormalige doelman van Anderlecht op Twitter dat hij niet langer geblesseerd was. Silvio Proto was vorig seizoen geblesseerd geraakt aan de hand en werd eind augustus 2020 geopereerd. Het is nu dus mogelijk dat hij nog een laatste uitdaging zoekt voordat hij met pensioen gaat.