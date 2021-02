Dreigt er een moeilijke periode voor Vukotic na afspringen van transfer naar Antwerp? 'Dan gaan we er weinig aan hebben'

Antwerp leek met Aleksandar Vukotic zijn nieuwe centrale verdediger beet te hebben, maar de transfer sprong alsnog af. Hij keert nu dus 'noodgedwongen' terug naar Waasland-Beveren. In principe goed nieuws voor de rode lantaarn, al hangt natuurlijk ook veel af van zijn mentaliteit.

Op de Bosuil lag er voor de 25-jarige centrale verdediger een contract voor 3,5 seizoenen met optie klaar. De Serviër leek helemaal rond met Antwerp, maar zag in extremis zijn prestigieuze overstap nog afspringen.

Waasland-Beveren kan de kwaliteiten van Vukotic nog steeds goed gebruiken in de strijd om het behoud. De dubbele meter is er een vaste waarde in de driemansverdediging van Nicky Hayen. Dinsdagmiddag vond er tussen beide collega's een gesprek plaats, maar toch blijft de coach achter met gemengde gevoelens: "De Vukotic van tegen Anderlecht en Genk kunnen we goed gebruiken, maar als hij te veel nadenkt en mentaal niet klaar is? Dan gaan we er weinig aan hebben", klonk het op de persconferentie.

Toch begrijpt Hayen ook de teleurstelling bij zijn verdediger: "Hij had zijn zinnen gezet op een mooie transfer, en kreeg van de club ook de toestemming om te onderhandelen. Ik kan me dus inbeelden dat dit zuur is."