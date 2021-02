Sambi Lokonga doet héél mysterieus over toekomstplannen: "Misschien wil Verbeke me nog een jaar houden om Europees te spelen"

Door de blessure van Hendrik Van Crombrugge draagt Albert Sambi Lokonga dezer dagen de aanvoerdersband bij RSC Anderlecht. De middenvelder is één van de spelers die op korte termijn veel geld in het laatje moet brengen. "Maar ik wil er nu vooral van genieten dat ik op mijn leeftijd kapitein ben."

Albert Sambi Lokonga wordt vaak vergeleken met Jérémy Doky. Het goudhaantje uit de voetbalschool van RSC Anderlecht vertrok afgelopen zomer voor een smak geld naar Stade Rennais.

Ook Sambi Lokonga zal dat binnenkort doen. Meer zelfs: tijdens de afgelopen wintermercato leek een transfer naar AC Milan heel even in kannen en kruiken. "Ik kreeg zelfs al berichtjes van mensen om me te feliciteren", lacht de aanvoerder van paars-wit.

"Ik weet dat er clubs zijn die me volgen", beseft de middenvelder in Het Laatste Nieuws. "Maar daar aan denken is het slechtste wat ik kan doen. Of er deze zomer een transfer zit aan te komen? Dat moet je aan Peter Verbeke vragen. Misschien wil hij me nog een jaar houden om Europees te spelen." (knipoogt)

Ik moet nu niet in mijn hoofd stoppen dat ik deze zomer een transfer wil maken of Rode Duivel wil zijn

Al staat het wel vast dat Anderlecht niét het eindstation is. "Ik moet nu niet in mijn hoofd stoppen dat ik deze zomer een transfer wil maken of Rode Duivel wil zijn. Ik ben 21 én kapitein van Anderlecht. Daar wil ik van genieten. En als ik vertrek zal het naar een club zijn waar ik zal spelen."