Het doelpunt bleef lang uit: Charleroi knokt zich in extremis voorbij De Kemphanen

De bordjes bleven lang in balans hangen in Charleroi. Aanvankelijk deed het Westerlo van Bob Peeters goed mee met de Carolo's. maar uiteindelijk schoot invaller Teodorczyk Charleroi in minuut 87 voorbij Westerlo naar de achtste finales van de Beker van België.

Eerste helft Westerlo begon goed aan de wedstrijd en Janssens zorgde voor het eerste doelgevaar met een hard schot op doel, dat goed gepareerd werd door Charleroi-doelman Descamps. Een paar minuten later al reageerden de Carolo's met een schot van Bruno en een kopbal van Benvente, allebei zonder succes. Vlak voor de rust kwamen de Carolo's nog even opzetten, maar de dubbele poging van weer Benavente en dan Nicholson had geen succes. Tweede helft Na 10 minuten spelen in de tweede helft kreeg Westerlo zijn grootste kans van de wedstrijd maar hun schot bleef steken in de modder en werd daarna weggewerkt door een Charleroi-verdediger. Daarna was het zo goed al Charleroi wat de klok sloeg die na verschillende doelpogingen uiteindelijk drie minuten voor tijd de score kon openen via de ingevallen Lukasz Teodorczyk. Na een goed uitgespeelde counter bediende Gholizadeh de Pool, die met een laag schot de netten wist te vinden. Het bleef lang spannend in het Stade du Pays maar uiteindelijk is het de thuisploeg die doorgaat naar de achtste finales van de beker van België.