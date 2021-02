Hoofdaandeelhouder KV Mechelen laat voor het eerst in anderhalf jaar weer van zich horen op sociale media

Dieter Penninckx hoofdaandeelhouder bij KV Mechelen is voor het eerst in een jaar weer actief op sociale media. Na het failissement van modegroep FNG, waar hij CEO en oprichter van was, had Penninckx de voorwaarden van het onderzoek geschonden met een gevangenisstraf tot gevolg.

Het afgelopen jaar was een serieuze rollercoaster voor Dieter Penninckx. Met het faillissement van zijn modegroep FNG kreeg hij een zware klap te verwerken en alle extra aandacht omdat hij de grootste aandeelhouder van KV Mechelen is, kreeg hij er nog eens gratis bij. Tijdens het onderzoek naar het failissement van FNG schond Penninckx de voorwaarden met een gevangenisstraf van anderhalve maand tot gevolg. Allemaal negatieve media-aandacht die tegelijkertijd voor onzekerheid zorgde bij KV Mechelen. . Penninckx deed na zijn vrijlating dan wel een stap terug uit het bestuur om Mechelen uit de wind te zetten maar met 71,2% van de clubaandelen in zijn bezit is dat makkelijker gezegd dan gedaan. De hoeveelheid aandelen die hij bezit is tevens ook in strijd met de clubstatuten die zeggen dat er niemand meer dan 49% van de aandelen van de club mag bezitten. Binnen de club zouden ze hiervoor een oplossing aan het zoeken zijn. Volgens Het Nieuwsblad blijft Penninckx KVM wel op de voet volgen. Eerst gewoon als supporter maar tegenwoordig duikt hij toch ook geregeld weer op in de mixed zone en zelfs binnen de kleedkamer. Bloed kruipt waar het niet gaan kan. Instagram post Uitgerekend vandaag, op de dag van de eerste bekerwedstrijd van KV Mechelen na de affaire Propere Handen, laat Penninckx zich op Instagram terug horen op sociale media. Hij stuurde een post de wereld in van een bomvolle Grote Markt in Mechelen na de bekerwinst in 2019 waarin hij nogmaals zijn liefde voor de club bekendmaakt. KV Mechelen speelt deze namiddag om 16u thuis zijn eerste bekerwedstrijd tegen RWDM. Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Dieter Penninckx (@dieterpenninckx)





