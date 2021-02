KV Oostende kan opnieuw rekenen op belangrijke pion na coronabesmetting

KV Oostende werd de afgelopen weken slachtoffer van een corona-uitbraak. Daardoor moest het enkele sterkhouders missen, maar ondertussen lijken de laatste spelers terug te keren naar het oefenveld.

De kustploeg zag eerder al Guillaume Hubert, Arthur Theate en Brecht Capon weer aansluiten bij de groep. Woensdagmiddag verwelkomde het ook opnieuw Kevin Vandendriessche en Theo Ndicka op het trainingsveld. Het bekerduel tegen Waasland-Beveren komt voor beide heren nog wel te vroeg.

Goed nieuws dus voor trainer Alexander Blessin. KVO verkeert in goede vorm en doet het ook uitstekend in de competitie. Het staat in de stand op een achtste plaats. Het laatste ticket voor Play-off 1 telt nauwelijks 2 punten meer. Zaterdag ontvangt het STVV, er kan dan opnieuw gerekend worden op het grote deel van de groep, enkel Jack Hendry keert nog niet terug uit zelfisolatie.