"Deal ging niet door vanwege ... onenightstand met dochter van de coach"

Een transfer kan om heel veel verschillende redenen afspringen. Maar sommige redenen zijn echt te gek om los te lopen.

"Soms ligt er een deal op tafel en eet niemand hem op", laat Jesse De Preter optekenen in Het Nieuwsblad. "Een deal kan afspringen om de domste redenen eerst."

Onenightstand

"Zo sprong er ooit eens een transfer af omdat de speler in kwestie een onenightstand had met uitgerekend de dochter van de coach waar hij heen wou."

Vrouwen spelen wel vaker een rol in het afspringen van deals: "Echtgenotes durven op het laatste moment nog wel eens nee zeggen als er al een akkoord is", springt Nico Vaesen in.