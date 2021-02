Liggen ploegen als Genk Anderlecht beter? "Tegen een laag blok is voor mij ook goed, maar..."

In de thuismatch tegen Genk won Anderlecht nog verdiend. Maar John van den Brom zal uit die wedstrijd wel geleerd hebben en het helemaal anders aanpakken in de eigen Luminus Arena. "Maar wij zijn op alle scenario's voorbereid", meent Vincent Kompany.

Kompany haalde het aan na de zware januarimaand: er start een nieuwe competitie van negen wedstrijden. "We zijn er klaar voor en willen ons meten met een ploeg die heel veel kwaliteit heeft", zei hij op zijn persconferentie. "Maar of ze het anders gaan aanpakken? Ik heb alleen een beetje gezien wat ze gedaan hebben in de voorbije wedstrijden. Er zijn nieuwe transfers, er zijn wijzigingen... Voor hen is dat ook een nieuw beginpunt. Maar ik ben voornamelijk bezig met hoe wij de wedstrijd aanpakken."

Uiteraard verwacht hij geen makkelijke wedstrijd, maar Anderlecht speelde dit seizoen wel zijn betere wedstrijden tegen de betere ploegen. "Genk is een ploeg met heel veel kwaliteiten en dat is het begin van het succes", knikte hij. "Er zal een goeie match van ons nodig zijn om een resultaat te halen."

"Maar ja, onze resultaten in de grote wedstrijden waren dit seizoen op niveau. Maar of het nu beter gaat tegen een ploeg die zelf ook wil voetballen... Tegen een laag blok is voor mij ook goed, maar dan moeten we makkelijker doelpunten maken. Een voetballende ploeg kan ons trouwens ook genoeg problemen bezorgen als we niet top zijn."