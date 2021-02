Mike Vanhamel staat voor historisch moment in derby door stom toeval

Zondag wordt het een historisch moment voor kapitein Mike Vanhamel van Beerschot. Hij speelt zijn 100ste wedstrijd voor de club.

En of Vanhamel het ziet zitten. Een derby als jubileummatch, beter kan niet. “Ik heb mijn club en mijn plaats gevonden. Vertrouwen krijgen van het bestuur, de staff, de spelers en de supporters geeft me rust.”

De voorbije drie wedstrijden kreeg hij ook geen enkele bal binnen. “Ik praat liever over het team dan over mezelf. Die defensieve stabiliteit en die 7 op 9 zijn een prestatie van alle spelers en van de staff. Maar ik hoef niet onder stoelen of banken te steken dat die clean sheets deugd doen en dat ik daartoe bijgedragen heb met enkele goede reddingen. En dat mijn 100ste match de derby is, vind ik wel plezant.”

In mei 2018 tekende Vanhamel op het Kiel. Eén keer was hij er niet bij, toen Lejoly in POII speelgelegenheid kreeg, waardoor uitgerekend de derby nu zijn 100ste match wordt.