Beerschot-voorzitter gooit vlak voor derby olie op het vuur: "We zullen zien of de Gouden Schoen is uitgereikt aan de juiste persoon"

Zondagmiddag staat er in de Jupiler Pro League de derby tussen Beerschot en Antwerp op het programma. Voor beide ploegen staat er veel op het spel, dus gooide Beerschot-voorzitter Francis Vrancken nog snel wat olie op het vuur.

"De thuisderby is voor ons het hoogtepunt van het jaar, zelfs zonder publiek leeft de wedstrijd", klonk Francis Vrancken vastberaden in een interview aan Sporza. Ook de uitreiking van de Gouden Schoen speelt in de ogen van de Beerschot-voorzitter nog steeds een prominente rol voor deze wedstrijd. Lior Refaelov won deze prijs en bleef Rapha Holzhauser ruim voor: "We zullen zien of de Gouden Schoen is uitgereikt aan de juiste persoon."

Daarnaast is Francis Vrancken er van overtuigd dat het sportief verschil dit seizoen minimaal is, ondanks het kleinere budget: "De budgetten liggen ver uit mekaar. De details ken ik niet, maar het budget van Antwerp zal ongeveer 4x hoger liggen. Sportief is het verschil veel minder groot."