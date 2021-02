Standard kan in de Croky Cup niet rekenen op eerste doelman na blessure aan quadriceps

Standard neemt het deze avond in de achtste finales van de Croky Cup op tegen Standard, maar daarbij kunnen de Rouches niet rekenen op Arnaud Bodart. De eerste doelman is er niet bij door een blessure aan de quadriceps.

Standard zal het deze avond in de Croky Cup zonder Arnaud Bodart moeten doen. De doelman van de Rouches heeft volgens Het Laatste Nieuws vorige week in het bekerduel tegen Seraing een blessure opgelopen aan de quadriceps.

Het is niet duidelijk hoe lang Bodart out zal zijn, maar de match tegen KV Kortrijk in de Croky Cup komt dus te vroeg voor de eerste doelman. Laurent Henkinet zal vanavond de vervanger van Bodart zijn in het doel van Standard.