KV Mechelen kan komend weekend een grote stap richting Play-off 2 zetten: Pakken de Kakkers 25 op 30?

Na 26 wedstrijden staat KV Mechelen op een tiende plek in de stand van de Jupiler Pro League. "Halen ze de play-offs?" en "Mag Malinwa stiekem misschien zelfs dromen van een Europees ticket?"

De ploeg van Wouter Vrancken is aan een straffe reeks bezig in de Jupiler Pro League. Met 22 punten uit de laatste negen wedstrijden komt nu ook Mechelen zich mengen in de strijd om de play-offs.

KV Mechelen is aan een opmars bezig in de stand. Het nadert nu tot op één punt van Beerschot. Mechelen lijkt dus een goede kans te hebben om zich te kwalificeren voor Play-off 2 en eventueel dus ook op een Europees ticket, al is dat laatste momenteel nog ver weg.

Met nog acht wedstrijden te gaan in de reguiliere competitie valt alles nog te spelen, dus waarom zou ploeg in vorm KV Mechelen die lijn dan niet kunnen doortrekken en in de top acht kunnen eindigen?

Europa

Een Europees ticket bemachtigen is echter nog wel andere koek. Daarvoor zouden ze Play-off 2 al moeten winnen om daarna misschien nog een beslissende wedstrijd te moeten spelen tegen het nummer vier uit Play-off 1. Die wedstrijd wordt niet gespeeld wanneer de bekerwinnaar in Play-off 1 zit. Dan is het gewoon de winnaar van Play-off 2 die Europa in mag. KVM kan natuurlijk zelf ook nog altijd de Beker van België winnen om op die manier hun Europees ticket te bemachtigen, maar die kans lijkt niet heel erg groot.

Doelpuntenmakers

KV Mechelen heeft in tegenstelling tot enkele andere ploegen geen echte vedette binnen hun ploeg. Er is niet één speler die voor alle goals zorgt of waar de ploeg enorm afhankelijk van is. Bij KV maken ze collectief het verschil.

Wanneer we de statistieken erbij halen wordt dat ook duidelijk. Middenvelder Geoffrey Hairemans is bijvoorbeeld op dit moment topschutter bij de Kakkers met acht doelpunten. Niet bijzonder veel wanneer we het vergelijken met de topschutters van andere Play-off 1-kanshebbers. Gouden Stier Paul Onuachu van KRC Genk zit bijvoorbeeld al aan 22 doelpunten dit seizoen, dat is bijna drie keer zoveel als Hairemans.

Toch is het ook niet zo dat Mechelen enkel maar zuinige overwinningen boekt en amper doelpunten scoort. Ze hebben met hun 39 gescoorde doelpunten tot dusver al vaker gescoord dan Anderlecht dat met 36 gescoorde goals op de vierde plek in de stand staat.

Jong en oud

De kern van Mechelen bestaat uit een goede mix tussen jonge talenten en enkele ervaren routiniers. Met Igor de Camargo, Steven Defour en Onur Kaya hebben ze jongens met al heel wat ervaring rondlopen in het AFAS Stadion die jonge kerels zoals Aster Vranckx en Issa Kaboré kunnen bijstaan.

Al bij al lijkt Mechelen een goed gebalanceerd team met een brede kern, dat op verschillende manieren tot scoren kan komen.

Mentaal

De kwalificatie voor Play-off 2 moet nu echt wel een doel zijn voor de jongens van Wouter Vrancken. Ze zitten ook met een mentaal voordeel tegen over een aantal van hun rechtstreekse concurrenten aangezien zij vol vertrouwen naar boven kunnen kijken. De Mechelaars zitten momenteel in de winning flow. Het zal nu de kunst zijn om hun goede gevoel vast te houden en dat ook op de sleutelmomenten te kunnen omzetten in doelpunten.

Programma

In de komende acht speeldagen speelt Mechelen nog tegen enkele rechtstreekse concurrenten zoals Beerschot en Oostende. Het programma lijkt niet overdreven zwaar maar een makkie valt het toch ook niet te noemen. Mechelen zal hun huidig niveau moeten aanhouden om hun kansen op Play-off 2 bestaande te houden.

Met KAA Gent, STVV, Zulte Waregem en Kortrijk staan er nog vier wedstrijden op het programma tegen ploegen die achter hen staan. Het zal er voor de Kakkers neer komen om tegen deze ploegen geen punten te laten liggen en zo de druk op de ploegen die boven hen staan te verhogen. Mechelen kan komend weekend al een serieuze stap richting Play-off 2 zetten tegen Beerschot. Een wedstrijd om naar uit te kijken dus!

Volledig programma KV Mechelen:

- 14/02: Beerschot - KVM

- 19/02: KVM - Gent

- 27/02: KV Oostende - KVM

- 06/03: Anderlecht - KVM

- 20/03: KVM - OHL

- 03/04: STVV - KVM

- 10/04: KVM - Zulte Waregem

- 17/04: KV Kortrijk - KVM