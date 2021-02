Vanaken en Clement laaiend enthousiast over Bruggeling: "In alle facetten van het spel is hij ongelooflijk"

Niet toevallig Clinton Mata brak de ban voor Club Brugge door langs de rechterflank op te rukken als aanvallende vleugelverdediger en de bal achteruit te leggen op Hans Vanaken. Die bedankte Mata voor de voorzet en legde de 1-0 binnen.

Op de persconferentie achteraf waren de twee protagonisten van het openingsdoelpunt aanwezig en Vanaken had niets anders dan lof voor zijn ploegmaat.

"Ik denk dat het onmogelijk is om hem te passeren in een 1 op 1, hij is gewoon in alle facetten van verdedigen ongelooflijk. Als hij zijn lichaam tussen man en bal zet, kan je er gewoon niet aan. Soms denk je dat je hem te slim af kan zijn maar dan draait hij zijn lichaam er toch nog voor, ongelooflijk", klinkt het bij Vanaken.

"Had hem hier niet verwacht"

Mata kwam gehavend uit het competitieduel met Waasland-Beveren en het leek erop dat hij het bekerduel met Antwerp niet zou halen, maar dat lukte wonderwel toch nog. "Dat was een enorme meevaller na de negatieve berichten na de wedstrijd tegen Waasland-Beveren. Ik had het zelf niet verwacht maar hij is toch fit geraakt", vertelt trainer Clement.

"Het is fijn dat hij zich nu offensief ook laat gelden. Hij moest de omschakeling maken want we speelden lang met drie verdedigers en Clinton moest dan achterin blijven. De voorbije weken moest hij groeien in die nieuwe rol, ook op fysiek vlak. Maar hij doet het perfect nu."