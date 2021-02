Hernan Losada moet nog even wachten op zijn assistent: hoofdtrainer poseert meteen in clubkleuren

Hernan Losada en Nicolás Frutos hebben samen gekozen voor een nieuw avontuur bij het Amerikaanse DC United. De ex-coach van Beerschot werd donderdag in de luchthaven al opgewacht, maar zijn assistent laat nog even op zich wachten.

Eerder schreven we dat Hernan Losada al voet aan wal heeft gezet in de Verenigde Staten. Een maand na zijn vertrek op Het Kiel werd hem door zijn nieuwe werkgever een pet en een sjaal in de traditionele clubkleuren overhandigd. Op die andere Argentijn is het nog wel even wachten.

Nicolás Frutos moet volgens Gazet van Antwerpen nog de nodige papieren in orde brengen om het land binnen te mogen. De voormalige centrumspits van Anderlecht wacht momenteel op zijn visum en zal dan snel aansluiten. In de MLS zijn ze begonnen aan de voorbereidingen op het nieuwe seizoen. Goed nieuws voor Frutos, het nieuwe seizoen werd wegense de coronacrisis uitgesteld naar 17 april. Hij heeft dus nog even de tijd om het vliegtuig op te stappen.