KV Kortrijk komt met nieuws over de blessure van Julien De Sart

KV Kortrijk geeft goed nieuws over Julien De Sart. Hij is bijna klaar om terug te spelen in de Jupiler Pro League.

Vanavond op bezoek bij OHL Leuven komt nog te vroeg voor Julien De Sart, die herstelt van een enkelblessure. Beetje bij beetje werkt hij zich terug. KV Kortrijk liet dan ook weten dat hij bijna opnieuw inzetbaar is. Hij traint voorlopig individueel, maar doet al stevig door als je de video bekijkt. De Sart speelde niet sinds 20 januari, maar zou volgende week voor de verplaatsing tegen RSC Anderlecht wel opnieuw inzetbaar zijn. 𝐉𝐮𝐥𝐢𝐞𝐧 𝐢𝐬 𝐚𝐥𝐦𝐨𝐬𝐭 𝐛𝐚𝐜𝐤! 🙌💪



🔴⚪️ #WeDoenVoort pic.twitter.com/xmalOMEONM — KV Kortrijk (@kvkofficieel) February 11, 2021





