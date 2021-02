Leandro Trossard maakt indruk bij Brighton: "Ik zit in een periode waar alles begint te lukken"

Zaterdagavond kwam Brighton niet verder dan een 0-0 gelijkspel tegen revelatie Aston Villa, maar toch kunnen Leandro Trossard en co spreken over een geslaagde periode met overwinningen tegen onder meer Tottenham Hotspur en Liverpool.

De 26-jarige flankaanvaller kroonde zich in het duel tegen Spurs zelfs tot matchwinnaar na het maken van het winnende doelpunt. Een frustrerende avond voor Tottenham, maar toch kon Trossard na het laatste fluitsignaal rekenen op felicitaties van The Speciale One, en dat is altijd bijzonder: “Het is altijd leuk dat je werk wordt geapprecieerd in de voetbalwereld. Zeker als José Mourinho een schouderklopje komt geven”, vertelde de Rode Duivel aan Play Sports.

De voormalige aanvoerder van KRC Genk begon furieus aan het nieuwe jaar en trof de voorbije anderhalve maand één keer raak en deelde drie assists uit. Toch ziet hij nog ruimte voor verbetering: “Ik denk dat er zeker nog rek op zit. Maar momenteel zit ik in een goede flow waar alles begint te lukken. Dat is fijn.”

Al blijven zijn statistieken over het hele seizoen pover. Met amper twee goals en vier assists, maar dat heeft volgens hem vooral met pech te maken: “Het kon meer prijs zijn, maar ik heb ondertussen al vijfmaal het doelhout getroffen. Ik hoop er dit seizoen nog bij te doen, ik wil meer.”