Olivier Deschacht schuift vanavond aan tafel in Extra Time

Er staat vanavond opnieuw een aflevering van Extra Time op het programma. Frank Raes en Filip Joos krijgen enkele mooie gasten, want zo komen Olivier Deschacht, Franky Van der Elst en Peter Vandenbempt op bezoek.

Bij Zulte Waregem loopt het met een 7 op 9 opnieuw iets beter in de Jupiler Pro League. De club staat daardoor op de elfde plaats in het klassement. In het programma Extra Time zal Zulte Waregem zeker aan bod komen deze avond, want Olivier Deschacht is de centrale gast.

Frank Raes en Filip Joos kunnen naast de ervaren verdediger ook rekenen op de komst van Franky Van der Elst en Peter Vandenbempt. Vanaf 21u57 is de aflevering te zien op Canvas of via een livestream op Sporza.