Ook Olivier Deschacht vreesde het ergste bij Zulte Waregem: "Ik dacht echt dat we gingen degraderen"

Zulte Waregem kende een dramatisch seizoensbegin en leek zelfs te moeten vechten om het behoud. De jongens van Francky Dury knokten zich door deze moeilijke periode en mogen nu ook opgelucht ademhalen, Essevee lijkt nu toch wel echt de degradatie vermeden te hebben.

De ervaren verdediger had ook zijn vraagtekens bij de prestaties van zijn club: "Ik had ook echt mijn twijfels want het liep echt niet. We slikten veel tegendoelpunten en creëerden zo goed als geen kansen. Maar na de overwinning op het veld van Cercle Brugge maakten we plots een klik en begon het elftal los en vrij te voetballen", vertelde Deschacht aan de tafel van Extra Time.

Het zag er inderdaad niet goed uit voor Zulte Waregem, maar dankzij een goede reeks tellen ze ondertussen 37 punten. Daarmee lijken ze gered. De laatste weken kon Essevee ook rekenen op een ijzersterke Louis Bostyn. De doelman pakte afgelopen weekend nog uit met een driedubbele redding: "Het feit dat we bijna gered zijn is mede dankzij hem. Hij doet het enorm goed als vervanger van Sammy Bossut, nu beschikken we over twee fantastische keepers."