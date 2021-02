Koninklijke Belgische Voetbalbond maakt scheidsrechters bekend voor speeldag 28: Alexandre Boucaut krijgt KV Mechelen-AA Gent toegewezen

De Koninklijke Belgische Voetbalbond heeft deze middag de scheidsrechters bekendgemaakt voor speeldag 28. Zo zal de topper tussen KV Mechelen en AA Gent geleid worden door Alexandre Boucaut, Wim Smet mag zich dan weer opmaken voor het interessante duel tussen Zulte Waregem en Standard.

De scheidsrechters die de wedstrijden van dit weekend in de Jupiler Pro League in goede banen moeten leiden, zijn bekend. Alexandre Boucaut krijgt de topper tussen KV Mechelen en de Buffalo's toegewezen. De thuisploeg is bezig aan een indrukwekkende reeks en mag met een driepunter beginnen dromen van een plekje in de top vier.

Wim Smet fluit dan weer het duel tussen Zulte Waregem en Standard, ook de Rouches hebben een overwinning nodig wil het een plek in play-off 1 veroveren. Er wacht hen de komende weken nog enkele moeilijke wedstrijden tegen Anderlecht , Gent en Genk