Glen De Boeck solliciteerde voor job bij Anderlecht: "Nog niks gehoord"

Glen De Boeck ziet een job bij RSC Anderlecht helemaal zitten. Als assistent zou hij Vincent Kompany perfect kunnen aanvullen.

Nochtans is hetgeen hij nu bij Anderlecht ziet niet wat hij ervan verwacht. “Als je zó blijft voetballen, dan komt het niet goed”, zegt Glen De Boeck aan HLN. “Dan komt het echt niet goed. Een trainer moet inschatten welke filosofie mogelijk is met een team. Hij moet niet het omgekeerde doen: je kunt niet zomaar jouw filosofie d’office aanbrengen. Zo werkt het niet.”

Wat moet er dan wel gebeuren? “Ik stel alleen maar vast dat het, voor zover ik weet, al sinds mensenheugenis de ambitie is van Anderlecht om eerste te zijn. Wel…” En dus ging De Boeck een stapje verder. “Wat ik gedaan heb, is mijn kandidatuur gesteld om Frutos op te volgen als assistent. Voorlopig heb ik er niks over gehoord. Ik heb een verleden bij Anderlecht, ken de club en heb ervaring: ik kan een meerwaarde bieden. Althans, zo zie ik het.”

Al zou het niet van een leien dakje lopen om met Kompany samen te werken. “Kompany is de baas, ik zou hem louter ondersteunen. Toen ik coach was, omringde ik me met sterke mensen, zoals – Lorenzo Staelens – hij was mijn tactisch klankbord. Lorenzo en ik waren het niet altijd eens, en dat hoeft ook niet, maar hij bezorgde me op zijn minst verfrissende ideeën. Dingen waar ik misschien zelf niet aan gedacht had. Finaal nam ik dan de eindbeslissing. Wat ik wil zeggen: je hebt als hoofdtrainer mensen nodig die je doen nadenken.”