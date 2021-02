Debutant had telefoontje van Roberto Martinez nooit verwacht: "Dat is echt te gek als je ziet waar ik vandaan kom"

Joris Kayembe als Rode Duivel? Dat was enigszins verrassend. De verdediger van Charleroi mocht al na enkele maanden in de Belgische competitie meteen proeven van speelminuten bij het nationale team. Hij had het niet verwacht, zijn carrière zat namelijk al enkele jaren in het slop.

Hij heeft zeer diep gezeten en moest zich de vorige jaren vooral tevredenstellen met minuten bij de beloften van Nantes en Porto. Het telefoontje van Roberto Martinez was dan ook voor hem een grote verrassing: “Mij bij de Rode Duivels zien? Dat is echt te gek, vooral als je ziet waar ik vandaan kom. Ik zat op mijn dieptepunt, maar ondertussen beleef ik mijn jeugddroom”, vertelt hij aan RTBF. Charleroi begon furieus aan de competitie, maar lijkt nu moeite te hebben om opnieuw aansluiting te vinden met de top. Toch blijft Kayembe overtuigd van zijn keuze voor de Carolo’s: “Het was een eenvoudige beslissing. Hier was ik terug dicht bij mijn familie en vrienden, daarnaast kreeg ik de ultieme mogelijkheid om mijn carrière te herlanceren. De resultaten zijn nu inderdaad wat minder, maar ik heb in kleedkamers gezeten waar dat voor wrevel zorgde. Hier steunen en praten ploeggenoten met elkaar.” Charleroi staat in de stand op een negende plaats, maar telt nauwelijks vier punten minder op het laatste plekje voor play-off 1: “Ik heb nog nooit play-offs gespeeld, maar ik hoop dat we ons dit seizoen toch nog kunnen plaatsen. Ze hebben me gezegd dat de spanningen hoog oplopen in deze wedstrijden.”