Nils Schouterden beleefde nog niet veel plezier aan transfer: "Vervelend, nooit eerder maakte ik dit mee"

Op zijn 32e ging Nils Schouterden voor het eerst buiten onze landsgrenzen aan de slag. Bij AEK Larnaca loopt het vooralsnog niet van een leien dakje voor de flankspeler. Een vervelende blessure blijft langer dan verwacht aanslepen.

Bij AEK Larnaca groeide de van Eupen overgekomen Schouterden meteen uit tot basisspeler. Half januari liep het echter fout voor de ex-speler van STVV, Westerlo, OHL en KV Mechelen. "Nee, het gaat niet top op dit moment", vertelt Schouterden aan Voetbalkrant.com. "Nadat ik positief testte op corona zat ik op fysiek vlak in een dipje. Ik kreeg een blessure aan mijn bovenbeen, maar ik ben blijven doorspelen. Te lang, blijkbaar. De pijn speelde alsmaar op, waardoor ik ging compenseren."

Zo heeft men in Cyprus nog niet de beste Nils Schouterden aan het werk kunnen zien. En dat knaagt bij de 32-jarige linkerflankspeler, die de voorbije wedstrijden noodgedwongen aan de kant bleef. "Dit is heel ambetant. Deze signalen van mijn lichaam kende ik nog niet. Nooit eerder maakte ik dit mee. Het is erg frustrerend, want ik wil mijn waarde en kwaliteiten tonen aan de mensen die mij gehaald hebben. Hopelijk krijg ik snel duidelijkheid."

Prima accomodatie

Toch heeft Nils Schouterden het naar zijn zin in Cyprus. In de herfst van zijn carrière waagde hij alsnog zijn kans in het buitenland. "Het niveau in Cyprus ligt lager dan in België, maar wij beschikken over een goed voetballende ploeg, met veel Spanjaarden. Al vallen de resultaten wel tegen, waardoor de druk groot is. Ook qua accomodatie zouden veel Belgische ploegen jaloers zijn op AEK Larnaca. Voor mij was het tijd voor wat andere lucht. Warmere lucht ook", lacht Schouterden.

"Mijn gezin pendelt tussen België en Cyprus. In het kader van gezinshereniging kunnen zij overkomen, maar bij terugkomst in België moeten ze steeds in quarantaine. Pas als je alleen bent, besef je hoezeer je leven in het teken staat van de kinderen. Het gemis is groot dan. De coronacijfers zijn overigens helemaal niet slecht in Cyprus, maar toch is hier een lockdown omdat ze het toeristisch seizoen willen redden."

Ook Teunckens speelt niet meer

Net als Schouterden beleeft ook Jens Teunckens, die andere Belg bij AEK Larnaca, op dit moment niet veel voetbalplezier. "Eind november is er een nieuwe trainer aangesteld, waarna Jens zijn basisplaats is kwijtgeraakt. Dat is heel jammer, want op zijn leeftijd (Teunckens is 23, nvdr.) zou hij moeten spelen. Zeker gezien zijn enorm potentieel", besluit Schouterden.