Sportief directeur spreekt voor zijn beurt: "We onderhandelen met Antwerp over transfer"

Antwerp FC maakt momenteel werk aan de kern voor volgend seizoen. Zo lijkt het nu al duidelijk dat Ortwin De Wolf een definitieve overstap zal maken. En dat heeft meteen gevolgen voor een andere doelman.

“We onderhandelen momenteel met Antwerp FC over de definitieve transfer van Ortwin De Wolf”, aldus Jordi Condom (sportief directeur van KAS Eupen, nvdr.) in L’Avenir. Momenteel huurt de Great Old de doelman van de Panda’s.

Met andere woorden: De Wolf wordt volgend seizoen de doublure van Jean Butez. Het is de laatste weken namelijk duidelijk geworden dat de Fransman opnieuw de nummer één zal worden eens hij wedstrijdfit wordt verklaard.

Exit Beiranvand?

Die ontwikkeling bezegelt ook meteen het lot van Alireza Beiranvand. De Iraanse international zal wellicht mogen uitkijken naar een nieuwe club. Des te meer omdat de doelman - hij is een ware ster in eigen land - zich niet kan verzoenen met een plaats op de bank.