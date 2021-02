Leye moet wellicht belangrijke pion missen: "We beslissen morgen"

RSC Anderlecht is de volgende tegenstander van Standard. Trainer Mbaye Leye is nog niet zeker of Joao Klauss zal meespelen.

Nicolas Raskin is er alvast zeker niet bij. “Nico heeft deze week nog niet getraind”, zegt Leye. “Hij heeft nog altijd last van zijn voetblessure. Het is beter dat een speler volledig herstelt dan dat hij elke vijftien dagen hervalt. Collins Fai heeft wel de groepstraining hernomen en Selim Amallah had geen reactie, dus we kunnen voluit op hem rekenen.”

Joao Klauss is onzeker voor de topper. “Misschien is hij er niet bij”, vreest Leye. “Hij heeft lange tijd weinig matchen gespeeld en moest er nu op korte tijd heel veel afwerken. Er is sprake van overbelasting, maar we hopen dat hij erbij zal zijn zondag. We beslissen morgen.”

Na drie op vijf tien is een overwinning meer dan welkom voor Standard. “We hadden op Zulte Waregem een goede zaak kunnen doen en kregen de kansen, maar maakten helaas fouten. In de omschakeling komen we vaak in de problemen. Zulte Waregem speelde daar goed op in, maar we riepen de problemen ook over onszelf af.”