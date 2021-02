Top 5: Welke verdedigers waren dit seizoen het meest betrokken bij doelpunten

Deze vijf verdedigers waren dit seizoen het vaakst betrokken bij een doelpunt van hun team. Belgische voetballiefhebbers zullen zeker en vast enkele spelers herkennen... .

5. Jan Lecjaks - Omonia Nicosia

Met 14 assists heeft de linksachter Jan Lecjaks er al een mooi seizoen opzitten bij Omonia Nikosia. Voor diegenen bij wie Lecjaks een belletje doet rinkelen, de Tsjechische linksachter speelde in het seizoen 2010-2011 voor RSC Anderlecht. Hij werd toen even beroemd door een heerlijke own-goal in de kwalificatie voor de Champions League tegen Partizan Belgrado.

4. Philipp Max - PSV

Philipp Max is een Duitse linksachter die in de Eredivisie speelt voor PSV. Bij de Eindhovenaren kon hij dit seizoen al zes keer scoren en tien assists afleveren. In totaal was de 27-jarige Max dus betrokken bij 16 doelpunten. PSV kocht Max begin dit seizoen voor 8 miljoen weg bij Ausburg, maar zijn marktwaarde wordt nu geschat op 15 miljoen euro.

Philipp Max, a man of many talents 🎙️🤣 pic.twitter.com/8hCZz7k6kR — PSV (@PSV) January 19, 2021

3. Borna Barišić - Rangers FC

Van Borna Barišić zullen vele Antwerpfans nog steeds nachtmerries hebben. De linksachter van de Rangers kon dit seizoen al vijf keer scoren en gaf ook al dertien assists. Van die vijf doelpunten maakte hij er drie tegen Antwerp, alle drie van op de stip. In totaal was de Kroaat dus betrokken bij 18 doelpunten dit seizoen.

© photonews

2. Angeliño - RB Leipzig

Angeliño is al de vierde linksachter in dit lijstje. De 24-jarige Spanjaard wordt nog altijd gezien als een groot talent, en hij bewijst met zijn statistieken dat dit niet onterecht is. Met acht doelpunten en elf assists was hij al bij 19 doelpunten betrokken dit seizoen. Manchester City, de ploeg die Angeliño uitleent aan Leipzig, ziet dit graag gebeuren.

🎯 Amazing goal of Angelino this weekend for RB Leipzig pic.twitter.com/bStULVckpu — Alex Pascual (@alexpascu11) November 10, 2020

1. James Tavernier - Rangers FC

Tavernier is de eerste rechtsachter uit het lijstje en steekt er met kop en schouders bovenuit. De 29-jarige Engelsman scoorde dit seizoen al 17 keer voor de ploeg van Gerrard en kon ook 15 assists afleveren. Tavernier was dus betrokken bij 32 doelpunten, absolute waanzin!