Geen enkele uitweg voor Club Brugge: de bekerwedstrijd tegen Standard wordt hoe dan ook gespeeld

De bekerwedstrijd tegen Standard van aankomende donderdag wordt met zekerheid gespeeld. Het aantal besmettingen worden niet in acht genomen aangezien de wedstrijden in de Croky Cup niet kunnen worden uitgesteld.

De topper van zondag tegen AA Gent werd al uitgesteld om wille van het hoge aantal besmettingen bij Club Brugge. Dit scenario is donderdag in de Croky Cup dus niet mogelijk, dit aangezien er geen wedstrijden kunnen worden uitgesteld in de beker.

Na de uitschakeling in de Europa League zal Club zich dus volledig focussen op de competitie en de beker. Donderdag staat er de moeilijke wedstrijd tegen Standard op het programma. Het is afwachten welke spelers Club kan recupereren voor het bekerduel. Het is dan ook maar de vraag of de terugkerende spelers meteen al in goede doen zullen verkeren.