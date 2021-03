Sterkhouder OHL vol lof over ex-trainer Frank Vercauteren: "Met zijn charisma kan hij een groep overtuigen"

Maandagavond staat er nog het duel tussen Oud-Heverlee Leuven en Antwerp op het programma. De jongens van Marc Brys hebben dit seizoen als promovendus een uitstekende reeks neergezet en leken zelfs een tijd op weg naar een plek in de top acht, maar na nieuwjaar behaalden ze maar een magere 11 op 27.

Ondanks de mindere periode mag OHL tevreden zijn met hun indrukwekkend seizoen. Één van deze steunpilaren is David Hubert. De 33-jarige middenvelder miste dit seizoen nauwelijks twee wedstrijden en is dus ook een cruciale pion in het Leuvense elftal. Ook hij ziet dat het in 2021 even minder loopt: “In december waren we er in geslaagd om negen op negen te pakken. Daarna konden we in de stand een gouden zaak doen, maar we hebben niet kunnen bevestigen. Het is dus inderdaad wisselvallig, maar ik heb de indruk dat alle ploegen daar last van hebben”, vertelt hij aan Gazet van Antwerpen.

Maandagavond zal Frank Vercauteren dus opnieuw naar zijn ex-werkgever aan Den Dreef trekken. David Hubert kent hem goed en speelde zowel bij KRC Genk als OHL onder hem: “Wij hadden telkens een uitstekende werkrelatie. Het is niet iemand die grote uitspraken doet, maar met zijn charisma kan hij een groep wel overtuigen. Hij is een trainer waar ik veel respect voor heb, een realist die altijd de spelers opstelt die het beste geheel vormen, en dus niet per se de beste elf individuen.”