De speler bij Anderlecht die niet te bevelen is: hij doet zowat alles op instinct

Kemar Lawrence zette zondag de toon voor de Clasico tussen Standard en Anderlecht. Na twee minuten legde hij Mehdi Carcela met een tackle kermend tegen de mat. "Hij doet alles op instinct", verklaarde Vincent Kompany achteraf.

62 procent van onze lezers vinden dat Lawrence rood had verdiend voor die ingreep. Vanuit scheidsrechterlijke middens weerklinkt dan weer dat geel terecht was omdat hij geen van beide voeten opgeheven heeft en dus duidelijk niet de enkels of de scheen viseert.

Op het randje

De vraag is echter: waarom blijft Lawrence dat risico lopen om met twee benen te tackelen. Hij kreeg al een serieuze waarschuwing toen hij in Eupen voor een dergelijke actie werd uitgesloten. De Jamaicaan is beenhard, zelfs op training, valt te horen. Er zijn al verschillende ploegmaats die met een dergelijke tackle hebben kennisgemaakt. "Hij speelt altijd op de limiet", bevestigde Kompany.

Het zit er dus in en is er nog moeilijk uit te halen. Kompany heeft er mee leren leven. Lawrence kan een ploeg meeslepen met zijn enthousiasme en dat is belangrijk voor de trainer. De kritiek was wel dat Lawrence offensief te weinig bijdroeg. Maar dat heeft ook veel met het systeem te maken. In de platte 4-4-2 die Kompany op Sclessin hanteerde, kwam Lawrence al heel wat meer over de middenlijn en was er ook overlapping met Amuzu te zien. De linkerflank van Anderlecht was veruit de gevaarlijkste.

Instinct

Lawrence scoorde ook nog de belangrijke 0-2. Het moet zo ongeveer de eerste keer zijn dat we hem op doel zagen trappen van zover. Nochtans tonen de filmpjes van bij New York Red Bull dat hij daar geregeld zijn kans ging.

Kompany moest erom lachen. "Als ik hem zeg dat hij meer moet trappen, gaat hij me eens raar bekijken, denk ik. Kemar is een speler die zowat alles op instinct doet. Ik kan hem niet bevelen om meer te trappen. Hij beslist zelf om een moment te creëren. Maar hij is wel iemand die iedereen pusht."