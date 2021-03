Mbaye Leye komt terug op uitspraak over 'zijn materiaal': "Ik wil graag iets verduidelijken"

Trainer Mbaye Leye van Standard zei na de nederlaag tegen Anderlecht dat hij gewoonweg over geen materiaal beschikt.

Op die uitspraak van de trainer kwam ontzettend veel reactie. Leye kwam op zijn persconferentie naar aanleiding van het bekerduel tegen Club Brugge van donderdag terug op die uitspraak. “Ik wil enkele zaken duidelijk maken”, zei Leye. “Niet voor de pseudo-consultants of analisten, maar voor de supporters."

En dan verduidelijkte Leye wat hij wel had willen zeggen. “Als ik over materiaal spreek, dan spreek ik over het totaalpakket van een voetbalspeler. Een voetballer zijn, dat is niet enkel voetballen en goals maken. Je moet ook grinta en persoonlijkheid hebben. Dat wilde ik zeggen. Ik wou geen signaal sturen naar het bestuur of zo.”