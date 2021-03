Ontgoochelde Rob Schoofs na kansloze uitschakeling: "Horroravond, we liepen achter de feiten aan"

KRC Genk had donderdagavond weinig moeite met een matig KV Mechelen. Malinwa werd de voorbije weken bejubeld, maar maakte nagenoeg niets klaar in de Luminus Arena. Tot ergernis van Rob Schoofs, die met KV Mechelen kansloos 4-1 ten onder ging.

De doorgaans erg spraakzame Rob Schoofs had na afloop moeite om woorden te vinden. "Ik kan er eigenlijk niet veel over zeggen", zuchtte de Limburger. "Dit is een horroravond voor ons. Twee-nul na tien minuten... het was gewoon een dramatische eerste helft. Geen agressiviteit, altijd te laat, geen duels. We liepen gewoon achter de feiten aan."

"De tweede helft konden we iets meer druk zetten, maar net op dat moment valt dat derde doelpunt. Pff, we hadden gewoon geen verhaal vandaag. We konden nauwelijks voor gevaar dreigen, jammer dat het zo moet eindigen."

"We hebben heel slecht gespeeld. Als je zo speelt tegen Genk, word je afgestraft. En dat hebben ze ook gedaan. Meer valt er niet te zeggen over zulke klotematchen", besluit Rob Schoofs veelzeggend.