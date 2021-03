Cyriel Dessers speelde sterke match, maar doelpuntje ontbrak: "Misschien teerden we teveel op talent"

KRC Genk gunde Paul Onuachu rust voor het bekerduel met KV Mechelen. Cyriel Dessers was de vervanger van de Gouden Stier. De man die vorig seizoen topschutter werd in de Eredivisie mocht terugblikken op een solide wedstrijd, enkel de kers op de taart ontbrak.

"Het is inderdaad een tijdje geleden dat ik nog eens mocht starten", stak Dessers van wal. "Dit was een belangrijke match, dus er kwam toch wat druk bij kijken. Het was erg fijn dat we er onmiddellijk stonden. Ik ben trots hoe we dit als ploeg hebben gedaan, vooral dan nog in die eerste twintig minuten. We hadden een duidelijk plan, en dat hebben we perfect uitgevoerd vandaag. Het oogde heel fris, zo zijn we voor heel veel ploegen een moeilijk te bekampen elftal. In België moet je gewoon elke wedstrijd vol aan de bak. Alleen maar teren op talent is niet voldoende, misschien hebben we dat de voorbije weken teveel gedaan."

Ook persoonlijk mocht Cyriel Dessers terugblikken op een solide wedstrijd. Hij woog op de Mechelse verdediging, was balvast, werd betrokken in de combinaties en knapte ook het vuile werk op. Alleen de kers op de taart ontbrak voor de Nigeriaanse international.

"Ik heb een goede wedstrijd gespeeld, maar kan nog beter. Vooral die twee ballen in de eerste helft (Dessers talmde oog in oog met de doelman te lang, nvdr.)... Mits wedstrijdritme gaan die ballen gewoon binnen. En dan was er in de slotfase ook nog die volley. Hrosovsky speelde die bal perfect, ik raak hem ook perfect... Jammer, ik denk dat veel mensen mij dat doelpuntje gegund hadden. Ach, dan hou ik hem hopelijk voor de halve finale of de finale", lacht de van Heracles overgekomen spits.