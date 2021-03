Luka Elsner is duidelijk als Kortrijk geen PO2 haalt: "Niemand krijgt extra vakantie"

Luka Elsner lijkt met KV Kortrijk op weg naar het einde van de competitie in april. Geen PO2 zal echter geen extra verlof voor zijn spelers betekenen.

De nederlaag tegen Zulte Waregem hangt nog altijd in Kortrijk rond. “Ik wil zo snel mogelijk absolute zekerheid”, zegt trainer Luka Elsner aan HLN over de positie van zijn ploeg in de rangschikking. “Er werd gevoetbald zonder ideeën. Derby’s win je bovendien alleen maar met strijd. Ik ben ontgoocheld over het resultaat en over de manier waarop. Ik heb tegen de groep gezegd wat ik van hen verlang om dat nog enigszins goed te maken.”

Elsner moet het op de Bosuil doen zonder Makarenko, Dewaele en D’Haene, maar ook Selemani en Jonckheere blijken na de vrijdagnamiddagtraining onvoldoende fit voor de trip naar Antwerpen. “Antwerp wordt een moeilijke verplaatsing. Het heeft diverse krachten weer beschikbaar. We hebben de voorbije dagen op vele fases getraind met het doel meer offensieve acties te kunnen brengen.”

Een plaatsje bij de eerste acht lijkt ondertussen buiten schot. “Ten eerste hebben we nog punten nodig voor de zekerheid, ten tweede wil ik zien met wie ik volgend seizoen kan doorgaan en van wie ik afscheid wil nemen. Als we niet in play-off 2 geraken, zullen we de hele maand mei hard trainen en werken naar het volgende seizoen toe. Niemand krijgt extra vakantie.”