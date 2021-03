Anderlecht-winger begint dan toch eindelijk zijn efficiëntie op te krikken: "Ik mag niet te veel nadenken"

Bij Anderlecht lopen heel veel jonge gasten rond, maar dat was eigenlijk niet te zien aan de volwassenheid dat de ploeg aan de dag bracht tegen Standard vorig weekend. Ook tegen Cercle Brugge in de beker boog, maar kraakte paars-wit niet.

Een teken aan de wand dat het team toch aan het groeien is. Al moeten we altijd met twee woorden spreken als het over Anderlecht gaat. Eén van de spelers die samen met zijn team stappen aan het zetten is is ongetwijfeld Francis Amuzu.

De kritiek op het jeugdproduct van Anderlecht is altijd al zijn efficiëntie geweest. "Ik ben een verlegen gast en trok me jullie kritiek erg aan", zegt Amuzu aan het Nieuwsblad. Begin dit seizoen kende ik een moeilijke periode."

Mentaal oplapwerk

Amuzu was te weinig beslissend en dat woog op de jonge flankspeler. "Ik werkte eraan met onze mental coach Ellen Schouppe. Zij leert me opnieuw inzien dat voetbal plezier betekent. Sindsdien durf ik weer meer."

In de jeugd had hij nochtans wel een neus voor goals. "Ik mag niet te veel nadenken. Zoals bij de jeugd. Ik zit sinds mijn vijftiende bij Anderlecht en toen scoorde ik bijna elke match."