General manager Antwerp analyseert nuchter de 2 op 9: "Na interlandbreak op volle sterkte tonen wat we waard zijn"

Met een 2 op 9 en een uitschakeling in Europa zijn het voor Antwerp niet de meest fijne weken geweest. Vooral de 1 op 6 tegen STVV en OHL in de competitie was niet ingecalculeerd. Van paniek is er echter absoluut geen sprake op de Bosuil.

General manager Sven Jaecques geeft in HLN zijn analyse over de voorbije periode. "Wij zijn, sinds het eerste weekend van januari, de enige ploeg die alle wedstrijden gespeeld heeft. Zowel beker als competitie en Europa. Wat als onze laatste twee competitiematchen later gespeeld mochten worden? Als excuus hoeft het niet te dienen, maar het lijkt me niet onlogisch dat we dat op vlak van vermoeidheid voelen. Dat is een eerste punt."

Het tweede gaat over de afwezigheid van sleutelspelers. "Als je daarnaast ziet welke spelers door blessures en Covid moesten missen op cruciale momenten: dat waren niet de minsten. We moeten durven vaststellen dat dit een invloed heeft gehad tegen Sint-Truiden en OH Leuven."

Ook vijf zeges in moeilijke twee maanden

Jaecques blijft desonanks positief. "Vergeet niet dat we in die moeilijke twee maanden ook winnen op Gent, op Beerschot, op Eupen, thuis tegen Cercle en thuis tegen Beveren. Dat lijkt evident, maar ook andere ploegen bovenin verliezen punten. Vanaf nu is er weer 'gewoon' elk weekend een wedstrijd, met nog een interlandbreak tussen. Daarin kunnen we een paar jongens recupereren en wat herstel inbouwen."

Die zal voor Antwerp zeer welkom zijn. "Daarna is het aan ons om op volle sterkte te tonen wat we waard zijn.", zegt Jacques. Al hoeft de ploeg niet tot dan te wachten om al een goed resultaat te boeken. "We verwachten uiteraard, na een 2 op 9, een duidelijke reactie van de staf en spelersgroep."