Tristan Borges verlaat OH Leuven voor Canadese ex-ploeg

Het Canadese Forge FC kondigde vrijdag aan dat aanvallende middenvelder Tristan Borges via een uitleenbeurt overgenomen wordt van OHL.

Forge FC is geen onbekende voor Borges. Hij speelde er al 33 wedstrijden. Bij OHL was Borges overbodig geworden.

"We zijn erg blij om Tristan terug te verwelkomen bij onze club," zei Forge FC Directeur Costa Smyrniotis. "De samenwerking met OH Leuven is hier erg goed geweest, met als gemeenschappelijk, belangrijk doel om de competitieve ontwikkeling van Tristan in dit komende jaar te bevorderen."