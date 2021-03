De drie kandidaten voor het vrijgekomen zitje in de raad van bestuur van de Pro League zijn bekend

Vrijdag staat er een buitengewone werkvergadering van de Pro League op het programma. Cruciale beslissingen genre het competitieformat zullen daarin nog niet genomen worden. We gaan wel weten wie Karel Van Eetvelt opvolgt in de raad van bestuur van de Pro League.

Het Nieuwsblad weet dat Jos Donvil (Anderlecht), Walter Damen (Beerschot) en Harm Van Veldhoven (Lommel SK) voorlopig de drie kandidaten zijn om de voormalige Anderlecht-CEO af te lossen in de raad van bestuur.

De kandidatuur van Damen is wel onder voorbehoud. Momenteel zetelt ook Philippe Bormans (Union) in de raad van bestuur. Maar omdat de Brusselaars zo goed als zeker promoveren naar 1A is Beerschot van mening dat er minstens één vertegenwoordiger van 1B in de raad van bestuur moet zetelen.