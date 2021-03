Jan Ceulemans begrijpt vroege wissel Badji: "Voor een jonge speler kan dat enkel positieve gevolgen hebben"

Gisteren speelde Club Brugge tegen Zulte Waregem. Youssouph Badji scoorde, maar werd al na 30 minuten vervangen door Clement. Jan Ceulemans begrijpt de vroege wissel en staat achter de beslissing van Clement.

Gisteren wist Youssouph Badji al na amper 20 minuten te scoren tegen Zulte Waregem. Ondanks dat doelpunt haalde Philippe Clement hem tien minuten later naar de kant. Hij wisselde de negentienjarige spits voor Daniel Perez. De 19-jarige Senegalese spits begreep niet veel van de wissel.

Voor Clement was het duidelijk dat Badji niet bracht wat hij van zijn spits die wedstrijd verwachtte. Hij vond in het eerste half uur zijn spits de enige zwakke schakel van de ploeg, ondanks zijn doelpunt. Hij maakt wel duidelijk dat hij het vertrouwen in Badji niet kwijt is. "Dit wil ook niet zeggen dat mijn geloof of vertrouwen in Badji weg is. Maar hij moet de juiste lessen trekken. En dat gaat hij ook doen in de toekomst", vertelde hij na de match op zijn persconferentie.

© Photonews

Jan Ceulemans begrijpt vroege wissel

Ex-speler en trainer van Club Brugge, Jan Ceulemans, begrijpt de beslissing van Clement. "Een jonge speler zo eventjes met beide benen op de grond zetten, ik denk niet dat dat zo slecht is" zegt hij bij Voetbalkrant. "Badji heeft veel talent, maar gisteren haalde hij niet het niveau dat van een spits van Club verwacht wordt". "Als je zo een speler die net scoorde en voor de rest slecht speelde wisselt, dan zal dat zelden of nooit slecht uitpakken" voegde Ceulemans er nog aan toe.

Ceulemans maakte dat zelf nooit mee: "Ik werd nooit zo vroeg naar de kant gehaald als speler. Ook als trainer haalde ik nooit een speler zo vroeg naar de kant". "Maar," voegt Sterke Jan er nog aan toe: "Ik denk zeker dat het geen probleem is om een jonge speler vroeg naar de kant te halen. Als hij niet meer bij de selectie is komende weken, is het natuurlijk een ander paar mouwen". Ceulemans verwacht wel dat Badji de komende weken nog in de kern zal zitten en nog speelkansen zal krijgen.