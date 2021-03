Club Brugge, Antwerp en Gentse wilskracht vs Cercle Brugge, #CHASTV en paars-witte lamlegging

Ook in het seizoen 2020 - 2021 staan we de hele week voor jullie klaar in de Jupiler Pro League op alle velden. En dus mag u zoals elke week opnieuw een nabeschouwing verwachten met toppers én floppers. Wie viel ons op? U komt het hier te weten.

TOP

Coronadipje duurde niet Lang

Club Brugge had even een mindere periode, met dank aan het coronavirus vooral. Een uitschakeling in de Beker van België én in de Europa League maakten het des te pijnlijker.

Maar tegen Zulte Waregem werd komaf gemaakt met de moeilijke periode. Ruud Vormer dartelde, Hans Vanaken en vooral Noa Lang lieten zien dat het coronavirus (zo goed als) uit hun systeem is.

Antwerpse voorhoede

Zat ook wat in een dipje: Royal Antwerp. En dan vooral zijn voorhoede, waar de voorbije maanden veel van Didier Lamkel Zé moest komen en de rest vooral zweeg.

Naast de Kameroener zijn nu echter ook Dieumerci Mbokani en Lior Refaelov opnieuw helemaal aan de oppervlakte gekomen. Het duel tegen Kortrijk was meesterlijk om zien.

Gentse vechtlust

Neen, het voetbal in de Ghelamco Arena was maandagavond niet oogstrelend te noemen. Integendeel misschien zelfs.

Maar de vechtlust van AA Gent tegen KV Oostende? Dat was absoluut uit het boekje. En dus mag er opnieuw een beetje gedroomd worden van - wie weet - play-off 1.

© photonews

FLOP

Processie van Echternach

Het blijft een beetje met een stap vooruit en twee stappen achteruit bij RSC Anderlecht. Nog steeds maken ze volop aanspraak op play-off 1.

Maar: tegen KV Mechelen speelden ze opnieuw geen weergaloze partij. Ze haalden bovendien ook het goede uit het spel van Malinwa, waardoor we een wedstrijd kregen die niet echt om over naar huis te schrijven was.

© photonews

Charleroi - STVV

Nog slechter was het treffen tussen de Zebra's en de Kanaries. Geen strijd, weinig kansen, geen leukigheden, niks.

Met een puntje schieten beide ploegen ook niet al te veel op in de strijd om de play-offs respectievelijk het behoud. Het mag wat meer zijn ...

Cercle Brugge

Moeskroen won en sprong zo over Cercle Brugge in de stand. Waasland-Beveren verloor, maar speelde wel goed voetbal.

De manier waarop De Vereniging voor de dag kwam in en tegen Genk was echter ondermaats. De Luminus Arena is geen makkelijke plaats om punten te pakken, maar toch: het mocht wel wat minder laks allemaal.