Thomas Henry praat in lokale media over mogelijke transfer: "Andere competities spreken me meer aan"

Besiktas JK trekt al sinds januari aan de mouw van Thomas Henry. OH Leuven kon hem overtuigen om het seizoen te vervolmaken, maar dat zal deze zomer niet lukken. Dat geeft de aanvaller nu ook zelf aan.

Maar ook Besiktas JK moet zich niet rijk rekenen. “Er zijn andere competities die me meer aanspreken dat de Turkse competitie”, is Thomas Henry eerlijk in de plaatselijke kranten. “Dan denk ik meteen aan Engeland, Spanje, Italië of Duitsland.”

“Al moet ik wel toegeven dat Besiktas een grote club is met een rijke geschiedenis”, besluit de aanvaller. “Ik wil dus niet op de zaken vooruitlopen. We zien wel wat er de komende maanden zal gebeuren. Al hoop ik dat de Premier League via de connecties van Leicester City gemakkelijker zal worden.”