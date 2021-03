Steeds meer kopzorgen voor Kompany achterin: Cobbaut klaarstomen voor Zulte Waregem wordt problematisch

RSCA kan elke speler gebruik gezien het zware programma in de eindfase van de competitie. Kompany heeft momenteel wellicht de meeste zorgen over zijn achterlinie. Zeker centraal is het erg krap aan het worden, ook omdat Cobbaut mogelijk niet fit geraakt voor het bezoek van Zulte Waregem.

Anderlecht ontvangt Essevee zondagavond om 18u15. Mogelijk kan Kompany in die wedstrijd geen beroep doen op Elias Cobbaut, die zich in de wedstrijd tegen KRC Genk blesseerde aan zijn dijbeen. Volgens Het Laatste Nieuws heeft de verdediger de trainingen nog altijd niet hervat en zou hij dus hoogst onzeker zijn voor de wedstrijd van dit weekend.

Weinig marge

Aangezien ook Hannes Delcroix out is tot het einde van het seizoen, heeft Anderlecht centraal achterin weinig marge. Eventuele vervangers voor Cobbaut zijn Lissens, Sardella of Kana. Cobbaut was ook nog maar pas terug fit na langdurig blessureleed.

Er zijn ook nog andere vragen in de defensie, bijvoorbeeld of Kompany opnieuw start met Lawrence op de linksachter of Mykhaylichenko daar neerzet. Op rechts is er een in principe een basisplaats weggelegd voor Amir Murillo.