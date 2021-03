Antwerp rekent op zeventienjarige verdediger voor de clash tegen Club Brugge, ook Jean Butez opnieuw in de selectie

Zondag staat de clash tussen Club Brugge en Antwerp op het programma. Toch zal The Great Old gehavend richting het Jan Breydelstadion moeten trekken. Frank Vercauteren zal opnieuw heel wat namen moeten missen.

Zo zullen Dieumerci Mbokani en Abdoulaye Seck hun schorsing uitzitten. Jérémy Gelin is dan weer niet voldoende gerecupereerd van zijn hamstringblessure die hij in het Europa League-duel tegen de Rangers opliep. Dat zorgt er wel voor dat de 17-jarige Zeno Van Den Bosch mag aansluiten bij de kern. Ook Jean Butez keert na 11 weken blessureleed opnieuw terug in de selectie.

Antwerp hoopt alvast punten te kunnen sprokkelen tegen de competitieleider. Het verschil tussen beide ploegen bedraagt al negentien punten.