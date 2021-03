Sterk EK doet ambitie bij nationale ploeg oplaaien bij Lukas Nmecha

Lukas Nmecha is bezig aan een ijzersterk EK voor -21 jarigen. Bij de Duitse jeugd springt de spits er dus alleszins bovenuit. Mogelijk gaat het voor Anderlecht zo wat moeilijker worden om hem langer te houden, maar vooral zijn ambitie in het internationale voetbal neemt toe.

Het betreft dan niet enkel het voetbal in clubverband, maar ook met de nationale ploeg. BILD vroeg hem naar zijn doelstellingen op dat vlak. "Mijn droom is om voor de Mannschaft uit te komen. Liefst zo snel mogelijk", zegt Nmecha, die dus hoopt dat het sterke EK voor U21 een springplank kan zijn naar speelgelegenheid bij de grote jongens in de nationale ploeg.

Uitkijken naar opvolger van Löw

Zoals bekend stopt Joachim Löw als Duits bondscoach na het Europees Kampioenschap. Afwachten dus wie zijn opvolger wordt en in welke mate die Nmecha reeds kan appreciëren. Overigens is Nmecha er zich wel van bewust dat er nog wat werk op de plank ligt eer zo'n selectie voor de Mannschaft eraan kan komen.

"Ik heb nog altijd veel te leren en zal me eerst moeten bewijzen op clubniveau om geselecteerd te kunnen worden voor Duitsland", geeft Nmecha aan.