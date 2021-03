Nog elf(!) kandidaten voor drie plekken: de programma's van de kandidaten voor play-off 1

In de Jupiler Pro League mogen we nog opmaken voor drie hele spannende speeldagen nog. Daarbij kan er in de strijd om play-off 1 nog héél veel gebeuren. Een situatieschets met de programma's en mogelijkheden.

1. Club Brugge 70

Club Brugge heeft een voorsprong van zestien punten in de stand en is al langer dan vandaag zeker van de eerste plaats bij het einde van de reguliere competitie en een stekje in play-off 1 uiteraard ook.

2. Antwerp 54

Antwerp heeft momenteel een bonus van vijf punten op de vijfde in de stand. Door het aantal gewonnen wedstrijden van Anderlecht heeft het aan 4 op 9 voldoende in de resterende wedstrijden om zeker te zijn van play-off 1. Enkel winst tegen Anderlecht is ook al voldoende.

Programma: Anderlecht (thuis), Moeskroen (uit), Genk (thuis)

3. Genk 50

Vanaf hier wordt het écht interessant. Genk heeft alles in eigen handen, maar op de slotspeeldag wacht een duel in Antwerp. Andere teams als Oostende en Anderlecht kunnen op dat moment nog op vinkenslag zitten. Verlies tegen OH Leuven zou ook dat team meteen opnieuw in de strijd brengen.

Programma: OH Leuven (uit), STVV (thuis), Antwerp (uit)

4. Oostende 49

Oostende heeft meer wedstrijden gewonnen dan Anderlecht. Dat kan zijn impact hebben bij gelijk aantal punten in de eindafrekening. De Kustboys hebben alles in eigen handen en het programma lijkt doenbaar.

Programma: Waasland-Beveren (thuis), Beerschot (uit), Cercle Brugge (thuis)

5. Anderlecht 49

Ook Anderlecht heeft - door de rechtstreekse strijd tussen Antwerp en Genk - nog alles in eigen handen. Met 9 op 9 zijn ze zeker van play-off 1, maar het programma is wel moordend voor paars-wit met ook nog een match tegen Club Brugge.

Programma: Antwerp (uit), Club Brugge (thuis), STVV (uit)

6. OH Leuven 45

OH Leuven mag ook zeker nog dromen van play-off 1. Als het wint van Genk, dan komt het opnieuw tussen de mensen. Daarna is het van moeten tegen staartploegen, terwijl andere teams onderling belangrijke duels spelen.

Programma: Genk (thuis), OH Leuven (uit), Waasland-Beveren (thuis)

7. Beerschot 44

Beerschot heeft nog een wedstrijd tegoed en krijgt dus nog vier wedstrijden om het puntenaantal aan te dikken. Dat kan zeker een extra troef zijn in de debatten voor play-off 1.

Programma: Cercle Brugge (uit), Charleroi (thuis), Oostende (thuis), Standard (uit)

Mathematisch gezien kan het bovendien ook nog steeds voor heel wat andere ploegen, al moet er dan natuurlijk al heel wat gebeuren boven hen om toch nog effectief aanspraak te maken op de top-4. Zij lijken vooral onderling te strijden voor de top-8 gezien de vele onderlinge duels.

8. Zulte Waregem 43: Eupen (thuis), Mechelen (uit) en Gent (thuis)

9. Gent 43: Standard (uit), Charleroi (thuis) en Zulte Waregem (uit)

10. Mechelen 42: STVV (uit), Zulte Waregem (thuis) en Kortrijk (uit)

11. Charleroi 41*: Moeskroen (thuis), Beerschot (uit), Gent (uit) en Eupen (thuis)

12. Standard 41: Gent (thuis), Eupen (uit) en Beerschot (thuis)