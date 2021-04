Technisch directeur Cercle Brugge staat achter ingeslagen weg: "Na Nmecha is Ugbo de U23-speler met meeste goals"

Gaat Cercle Brugge zich weten te handhaven in 1A? Voorlopig kampt de Vereniging nog met hevige degradatiezorgen. Desalniettemin blijft technisch directeur Carlos Aviña volop achter het beleid staan en achter de verjongingsstrategie die is ingevoerd.

De Mexicaan voert in een gesprek met Sport/Voetbalmagazine een aantal oorzaken aan waarom het toch zo'n moeizaam seizoen is geworden voor Cercle. "Het duurde een tijdje vooraleer Paul Clement werd aangesteld als coach. Ik kwam door corona ook pas in september in Brugge, heel wat nieuwkomers lieten wat langer dan gedacht op zich wachten. Ik spreek daarom graag over een transitiejaar."

Allemaal goed en wel, maar op een gegeven moment moeten er resultaten volgen. "We moeten vanaf nu de balans vinden tussen ontwikkelen en direct presteren. Zeker als we vanaf volgend seizoen de ambitie koesteren om bij de eerste acht te eindigen. Ik blijf ervan overtuigd dat we binnenkort met een veilig gevoel het kampioenschap zullen afronden."

© photonews

Aviña heeft er geen spijt van dat Cercle in volle degradatiestrijd beroep doet op jongeren. "'Na Lukas Nmecha is Iké Ugbo de U23-speler met de meeste goals in België. De impact en progressie op korte termijn die Olivier Deman maakte onder de hoede Yves Vanderhaeghe en Thomas Buffel, dat zijn belangrijke indicatoren van hoe we willen werken."

Zo zijn er nog wel een aantal voorbeelden. "Vanhoutte zat vorig jaar nog in derde klasse bij AFC Tubize, maar maakte de afgelopen maanden zeer goed de omschakeling naar 1A. Denkey was van bij zijn komst betrokken bij één goal elke 69 minuten, Pavlovic staat bijzonder hoog geklasseerd in de tussenstand van gewonnen duels. Vitinho oefende twee seizoenen geduld en wordt nu voor zijn inspanningen beloond."